Ижевск, , 11:31 — REGNUM По состоянию на 16 февраля прививку от коронавируса сделали 16 374 жителя Удмуртии. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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От общего числа привитых 2960 человек получили оба компонента препарата, полностью завершив вакцинацию.

За минувшие сутки в республике привили 2082 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 16 февраля в регионе провели 856 260 исследований для выявления заражения коронавирусом. За минувшие сутки лаборатории республики провели 1214 тестов на коронавирус. Накануне было выполнено 2130 исследований.

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