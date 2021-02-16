Благовещенск, , 11:29 — REGNUM В Приамурье наблюдается ежесуточное снижение вновь выявляемых случаев заражения коронавирусом. За последние сутки в области инфицирование SARS-CoV-2 лабораторно подтвердилось у 34 жителей, за 15 февраля — у 37, за 14 февраля — у 36, сообщает корреспонденту ИА REGNUM на основании данных регионального управления Роспотребнадзора.

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За весь период пандемии в Приамурье выявили 20 472 носителя коронавируса.

Из всех вновь выявленных заражённых коронавирусом 23 человека болеют ОРВИ, ещё 11 — пневмонией.

В области провели уже более 765 тыс. исследований на новую коронавирусную инфекцию.

По данным федерального портала стопкоронавирус. рф, за последние 24 часа в Приамурье от COVID-19 скончались ещё два человека. За всё время умерли 153 носителя коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке число выявленных случаев заражения коронавирусом достигло 13 066. За последние сутки инфицирование SARS-CoV-2 подтвердилось ещё у 42 жителей (днём ранее — также у 42).