Благовещенск, 16 февраля 2021, 11:29 — REGNUM В Приамурье наблюдается ежесуточное снижение вновь выявляемых случаев заражения коронавирусом. За последние сутки в области инфицирование SARS-CoV-2 лабораторно подтвердилось у 34 жителей, за 15 февраля — у 37, за 14 февраля — у 36, сообщает корреспонденту ИА REGNUM на основании данных регионального управления Роспотребнадзора.
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За весь период пандемии в Приамурье выявили 20 472 носителя коронавируса.
Из всех вновь выявленных заражённых коронавирусом 23 человека болеют ОРВИ, ещё 11 — пневмонией.
В области провели уже более 765 тыс. исследований на новую коронавирусную инфекцию.
По данным федерального портала стопкоронавирус. рф, за последние 24 часа в Приамурье от COVID-19 скончались ещё два человека. За всё время умерли 153 носителя коронавируса.
Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке число выявленных случаев заражения коронавирусом достигло 13 066. За последние сутки инфицирование SARS-CoV-2 подтвердилось ещё у 42 жителей (днём ранее — также у 42).