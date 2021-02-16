Уфа, , 11:31 — REGNUM Железнодорожника обвинили в получении взятки в Башкирии. Об этом 16 февраля сообщает пресс-служба Приволжского следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ.

По версии следствия, в конце 2018 года подозреваемый начальник района контактной сети на станции Буздяк Чишминской дистанции электроснабжения получил от представителя транспортного предприятия 50 тысяч рублей.

«Получив взятку, подозреваемый незаконно организовал работы по установке на электросетях улицы Вокзальная села Буздяк около 30 информационно-измерительных комплексов точек поставки/покупки электроэнергии путем привлечения к выполнению данных работ подчиненных ему работников», — сообщает пресс-служба ведомства.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам получения взятки.

Расследование дела продолжается.

Читайте ранее в этом сюжете: На Алтае завершено расследование по делу директора Россельхозцентра