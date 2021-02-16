Санкт-Петербург, , 11:32 — REGNUM В Петербурге за 2020 год смертность населения выросла на 22,7−22,9%. Об этом 16 февраля сообщил глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец на заседании городского правительства, передает корреспондент ИА REGNUM. По его словам, в избыточной смертности целиком виновата пандемия.

Пожилые люди в защитных масках (осень 2020 года) Дарья Драй © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: режим смягчается? — все новости»

» Петербурге в 100 процентах случаев это обусловлено наличием коронавирусной инфекции», — заявил Лисовец.

По его словам, среди трудоспособных петербуржцев смертность возросла на 16%. При этом самый тяжелый удар приняли на себя горожане в возрасте старше 50 лет.

«Могу сказать, что среди умерших женщин доля (лиц) старше 65 лет составляет 90%, среди мужчин — порядка 78%. И надо сказать, что доля летальных случаев от коронавирусной инфекции среди жителей старше 80 лет составляет практически 30−40%. Поэтому, анализируя структурно, могу сказать, что коронавирусная инфекция наибольший урон нанесла нашим жителям старших возрастных групп», — заявил Дмитрий Лисовец.

Основной причиной смерти, как и ранее, в Петербурге являются сердечно-сосудистые заболевания, на втором месте — онкологические заболевания, на третье место вышел COVID-19.

Читайте ранее в этом сюжете: Декабрьская смертность в Петербурге поставила печальный «рекорд»

Как сообщалось, по данным Росстата, смертность в Петербурге от всех причин в 2020 году выросла на 22,9% по сравнению с 2019 годом. Было зафиксировано 72 750 смертей в 2020 году против 59 192 смертей годом ранее.

Читайте ранее в этом сюжете: Естественная убыль населения Петербурга в 2020 году выросла в 88 раз