Улан-Удэ, , 11:23 — REGNUM Сотрудники службы судебных приставов в Бурятии за 2020 год направили в суд 29 заявлений о привлечении коллекторских агентств к ответственности. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, в результате по 26 заявлениям коллекторы были оштрафованы на 1,5 млн рублей.

«В основном обращения касались многократных звонков, поступивших от лиц, взыскивающих долги, а также осуществления взаимодействия с третьими лицами», — добавили в региональном управлении службы.

Как отмечается, коллекторы могут звонить не более одного раза в сутки и не более двух раз в неделю. При этом запрещается применять к должнику любое давление, в том числе психологическое, публиковать его данные в соцсетях, приходить на работу.

В службе призвали пострадавших от действий коллекторов граждан обращаться к судебным приставам.