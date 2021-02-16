Краснодар, , 11:23 — REGNUM В Краснодарском крае за минувшие сутки подтверждено 167 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили 16 февраля в региональном оперативном штабе. Сутками ранее, 15 февраля, сообщалось о 163 новых заразившихся.

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«В Краснодаре выявлено 50 случаев, в Сочи — 33, в Выселковском районе — 12, в Геленджике и Лабинском районе — семь, в Апшеронском — шесть. По пять новых пациентов в Новороссийске и Туапсинском районе. По четыре заболевших — в Кореновском, Белореченском, Каневском, Темрюкском районах. По три положительных результата получено в Ейском, Кущевском, Крыловском, Усть-Лабинском районах. По два — в Калининском, Курганинском, Мостовском и Павловском районе. По одному человеку заразились в Анапе, Армавире, Славянском, Староминском, Тихорецком и Тбилисском районах», — сообщили в оперштабе.

Общее число заразившихся коронавирусом в Краснодарском крае с начала пандемии достигло 36 511 человек, выздоровели из этого числа 29 653 человека. На 16 февраля показатель заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч населения составляет 643,3. Скончались 1743 пациента с COVID-19.

На 16 февраля лечение в стационарах продолжают 1264 человека с COVID-19, в том числе в тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 96 пациентов, еще трое — на ЭКМО. Амбулаторно лечится ещё 3851 пациент.