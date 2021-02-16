Казань, , 11:25 — REGNUM В Татарии кабинет министров утвердил межведомственный план мероприятий, неправленных на снижение и профилактику йоддефицитных состояний среди населения на 2021−2024 годы. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Республиканскому управлению Роспотребнадзора предложено осуществлять координацию выполнения межведомственного плана и анализировать результаты. Ежегодно до 1 апреля соответствующая информация предоставляется в кабмин РТ.

Также планируется, что сотрудники Роспотребнадзора начнут проводить обучающие программы по вопросам здорового питания для населения, проживающего на территориях с особенностями в части воздействия факторов окружающей среды (дефицит микро‑ и макронутриентов).

ИА REGNUM напоминает, отсутствие закона о профилактике дефицита йода с помощью йодированной соли создаёт серьёзные препятствия для эффективного лечения.

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