Москва, , 11:22 — REGNUM Оскорбления, прозвучавшие из уст блогера Алексея Навального в ходе судебных слушаний, нужно направить для проверки в столичный главк СКР. Об этом помощник прокурора Екатерина Фролова заявила 16 февраля в Бабушкинском суде Москвы.

Гособвинитель попросила выделить из материалов дела и направить в СК для проверки «оскорбительные высказывания», которые Навальный допустил в адрес ветерана Игната Артеменко, государственного обвинителя и судьи в ходе судебного процесса, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Защитники блогера выступили против такой меры и назвали утверждение о том, что подсудимый кого-то оскорбил, голословным. Сам Навальный заявил, что интеллигентно ведёт себя на фоне «происходящего фарса».

Ранее во время двух заседаний судья сделала ему примерно 20 замечаний из-за некорректных вопросов и оскорбительного поведения.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 февраля в Бабушкинском суде продолжается рассмотрение дела против Навального о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко.

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