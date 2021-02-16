Екатеринбург, , 11:25 — REGNUM В Свердловской области подтверждено ещё 232 случая заражения вирусом SARS-CoV-2, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперштабе региона.

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Для сравнения, 15 февраля 2021 года были зарегистрированы 263 носителя коронавируса. Всего в регионе выявлены 75 259 случаев заражения.

За минувшие сутки вирус выявили у жителей Екатеринбурга (+76), Алапаевского района, Артинского и Асбестовского городских округов, Байкаловского района, Березовского, Богдановича, Волчанского городского округа, Верхнего Дуброво, Верхней Пышмы, Верхотурья, Каменска-Уральского, Ирбита, Камышлова и Камышловского района, Карпинска, Качканара, Кировграда, Красноуфимска и Красноуфимского района, Кушвы, Нижнего Тагила, Нижнесергинского района, Нижней Туры, Первоуральска, Ревды, Рефтинского, Режа, Североуральска, Среднеуральска, Серова, Слободо-Туринского района, Сосьвы, Сухого Лога, Сысертского и Тавдинского городских округов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в регион доставили ещё 30 тыс. доз вакцины «Спутник V».

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