Ижевск, , 11:20 — REGNUM За минувшие сутки в Удмуртии скончался от последствий заражения коронавирусом один человек, сообщает региональный оперативный штаб. Накануне летальных случаев среди пациентов с коронавирусом в республике не регистрировалось.

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Умер мужчина в возрасте 61 года. Течение заболевания у погибшего сопровождалось тяжелыми хроническими патологиями.

Общее число жертв COVID-19 в регионе выросло до 358 человек.

Отметим, данные регионального штаба значительно отличаются в меньшую сторону от показателей общероссийского штаба. Так, по данным федерального оперативного штаба на 16 февраля, в Удмуртии с начала пандемии от последствий заражения коронавирусом скончался 571 человек, из которых трое умерли в течение минувших суток.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 16 февраля в республике выявили 94 новых случая заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 96 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 27 195 случаев.

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