Санкт-Петербург, , 11:24 — REGNUM В Ленинградской области вновь произошел рост смертности от ковида. За последние сутки в регионе было зарегистрировано 12 новых летальных исходов, непосредственной причиной которых стал COVID-19.

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Столь же высокий, в масштабах региона, суточный показатель был зафиксирован 29 января текущего года.

Как сообщили 16 февраля в федеральном оперативном штабе, за последние сутки в Ленинградской области было выявлено 189 новых инфицированных, что на два человека меньше, чем сутками ранее.

Всего с начала пандемии в Ленобласти выявлено 33 973 инфицированных, из них 30 598 выздоровели, в том числе 152 — за последние сутки. Скончались 522 жителя.

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