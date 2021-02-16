Санкт-Петербург, , 11:18 — REGNUM За последние сутки в Санкт-Петербурге выявили 1082 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщили 16 февраля в федеральном оперштабе. Это на 11 случаев меньше, чем сутками ранее.

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Уже на протяжении недели число новых выявленных носителей не превышает 1170 человек в сутки, так что на графике суточной выявляемости появилось новое «плато», на гораздо более низком уровне, чем в декабре 2020 года и январе 2021 года.

Нарастающим итогом в Петербурге за время пандемии зафиксировано 355 278 лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 272 134 человека, в том числе 2931 пациент выписан за последние сутки. Около 40 тыс. человек к концу прошлой недели считались активно больными на стационарном или амбулаторном лечении.

От COVID-19 в Петербурге за предыдущие сутки произошло 48 летальных исходов, что на один случай меньше, чем днем ранее. Это второй показатель по числу смертей в РФ после Москвы. Постепенно суточная смертность сокращается. С учетом новых данных от ковида, как основной причины смерти, в Петербурге скончались 10 560 человек.

Летальность болезни в Петербурге на 16 февраля составляет около 3% от числа заразившихся.

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Напомним, губернатор Петербурга Александр Беглов 16 февраля заявил, что город справился с пандемией.

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