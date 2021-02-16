Ялта, Крым, , 11:17 — REGNUM Исторический комплекс зданий Александровской мужской гимназии, в котором с середины ХХ размещается НИИ виноградарства и виноделия, будет отреставрирован. Об этом сообщили 16 февраля в пресс-службе Главгосэкспертизы России. Здания являются объектом культурного наследия.

«Главгосэкспертиза России проверила достоверность определения сметной стоимости работ по сохранению комплекса зданий Александровской мужской гимназии в Ялте. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение», — сообщили в ведомстве.

Согласно утвержденной смете, планируется изготовление и установка балконных полотен, дверных и оконных коробок, новых створных оконных переплетов вместо старых, воссоздание подоконных досок и другие необходимые работы. Финансирование планируется осуществлять полностью за счет средств федерального бюджета Российской Федерации. Проектную документацию подготовило ООО «Технологии декора».

Александровская мужская гимназия в Ялте была открыта в Ялте в 1876 году. В конце XIX века по проекту архитектора Густава Шрайбера был построен новый корпус гимназии, а в 1905 году Позже, в 1905 году, по проекту архитектора Николая Краснова, автора Ливадийского дворца, были построены пансионат для учащихся и ученическая церковь. Ялтинская Александровская гимназия считалась одной из лучших в дореволюционной России. Так, в числе её учеников был Самуил Яковлевич Маршак. С середины ХХ века в зданиях гимназии располагается НИИ «Магарач» сегодня Всероссийский национальный научно-исследовательский институт виноградарства и виноделия «Магарач» РАН.