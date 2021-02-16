Владикавказ, , 11:15 — REGNUM Движение по Военно-Грузинской дороге закрыто из-за непогоды для всех видов автотранспортных средств. Причиной в МЧС по Северной Осетии назвали ухудшение погодных условий на территории Грузии.

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Из-за невозможности обеспечить безопасный проезд автомобилей запрет действует и для большегрузов, и для легковушек в направлении на выезд из Российской Федерации с 20:00 15 февраля 2021 года до особого распоряжения, говорится в сообщении пресс-службы регионального спасательного ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне утром, 15 февраля, из-за непогоды было закрыто для большегрузных машин движение через пограничный пункт пропуска «Верхний Ларс» в сторону Закавказья. С ночи того же дня было остановлено движение по Транскавказской магистрали в сторону Южной Осетии.

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