Москва, , 11:14 — REGNUM На площадке Общественной палаты Российской Федерации (ОП РФ) подвели итоги реализации проекта «Цифровое решение распознавания азбуки Брайля». Участники обсудили механизмы взаимодействия слепых и зрячих людей, варианты их свободного письменного общения, а также возможность переиздания учебников и литературы на брайлевском языке.

«Цифровое решение распознавания азбуки Брайля» (Angelina Braille Reader) позволяет сделать фото страницы с брайлевским текстом и получить ее расшифровку в виде обычного текста. Открывая встречу, председатель Комиссии ОП РФ по доступной среде и развитию инклюзивных практик Диана Гурцкая сказала о важности и востребованности нового приложения для слепых и слабовидящих детей, а также их родителей.

«Сегодня мы с вами обсуждаем важное внедрение. Около года назад я слышала об этом проекте, но не была с ним знакома. Спустя время, в январе 2021 года, на встрече комиссии удалось подробнее узнать о разработке и ее преимуществах. Каждый такой проект, который реализуется в пользу детей, родителей и педагогов — это важная составляющая нашей жизни, жизни незрячих людей», — отметила общественница.

Диана Гурцкая напомнила, что 26 января на семинаре Ассоциации директоров была высказана необходимость апробации этого проекта.

«Он вызвал большой интерес среди школ и учителей из регионов. Безусловно, каждое новое приложение дорабатывается, обновляется, приобретает новые функции и возможности. И проект по распознаванию азбуки Брайля тоже не исключение, главное — начать дело в пользу слабовидящих людей и детей. И сегодняшнее обсуждение позволит глубже погрузиться в проект и узнать больше о проблеме и ее решении, позволит развивать сервис и улучшать жизнь людей с особенностям по зрению», — добавила член ОП РФ.

В своем выступлении председатель Комиссии ОП РФ по социальной политике, трудовым отношениям и поддержке ветеранов Наталья Починок отметила, что Российский государственный социальный университет является ресурсным методическим центром, а для ребят с инвалидностью стал флагманом в образовании.

Общественница предложила провести массовую апробацию приложения на площадке вуза.

Подробнее о реализации инициативы «Цифровые решения для регионов» Агентства стратегических инициатив рассказала Вера Адаева, директор Центра цифрового развития АСИ по продвижению новых проектов.

«На сегодняшний день к внедрению программы Angelina Braille Reader подключилось уже 40 специализированных школ для слепых и слабовидящих детей, а также библиотеки и НКО. Решение применяется в 82 регионах России и Республике Узбекистан. Сайт, где размещена программа, просмотрели более 45 тысяч человек, и 6500 начали активно ее использовать», — сообщила она.

Представляя обзор цифрового решения на основе технологий искусственного интеллекта и анализа данных, разработчик Илья Оводов отметил, что программа, как и любое внедрение, требует ловкости и определенного обучения для качественного использования. При этом обслуживание сервиса не стоит на месте и будет продолжать совершенствоваться, чтобы его максимально упростить и сделать удобным для пользователей.

Кроме того, он рассказал, что приложение набирает популярность и к разработке присоединяются программисты-добровольцы. Благодаря этому в нем уже есть греческий и латышский языки. А также вскоре появится функция возврата к страницам, которые ранее были оцифрованы.

Илья Оводов напомнил, что программа бесплатная и любой желающий может ее протестировать и использовать для собственных нужд.

Важность разработки данного решения отметил Президент России Владимир Путин на форуме «Сильные идеи для нового времени» и выразил готовность оказать поддержку внедрению программы.

Также проект поддержали и партнеры конкурса цифровых решений АСИ: компания «Яндекс.Облако» выделила грант на вычислительные мощности и ментора по созданию мобильной версии, а компания «Мегафон» предоставила денежный грант.

Подводя итоги, участники отметили позитивные изменения в жизни слепых и слабовидящих людей, которые удалось достичь благодаря данному решению, а также выразили надежду на дальнейшее совершенствование и развитие проекта.

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