Москва, 16 февраля 2021, 11:14 — REGNUM На площадке Общественной палаты Российской Федерации (ОП РФ) подвели итоги реализации проекта «Цифровое решение распознавания азбуки Брайля». Участники обсудили механизмы взаимодействия слепых и зрячих людей, варианты их свободного письменного общения, а также возможность переиздания учебников и литературы на брайлевском языке.
«Цифровое решение распознавания азбуки Брайля» (Angelina Braille Reader) позволяет сделать фото страницы с брайлевским текстом и получить ее расшифровку в виде обычного текста. Открывая встречу, председатель Комиссии ОП РФ по доступной среде и развитию инклюзивных практик Диана Гурцкая сказала о важности и востребованности нового приложения для слепых и слабовидящих детей, а также их родителей.
Диана Гурцкая напомнила, что 26 января на семинаре Ассоциации директоров была высказана необходимость апробации этого проекта.
В своем выступлении председатель Комиссии ОП РФ по социальной политике, трудовым отношениям и поддержке ветеранов Наталья Починок отметила, что Российский государственный социальный университет является ресурсным методическим центром, а для ребят с инвалидностью стал флагманом в образовании.
Общественница предложила провести массовую апробацию приложения на площадке вуза.
Подробнее о реализации инициативы «Цифровые решения для регионов» Агентства стратегических инициатив рассказала Вера Адаева, директор Центра цифрового развития АСИ по продвижению новых проектов.
Представляя обзор цифрового решения на основе технологий искусственного интеллекта и анализа данных, разработчик Илья Оводов отметил, что программа, как и любое внедрение, требует ловкости и определенного обучения для качественного использования. При этом обслуживание сервиса не стоит на месте и будет продолжать совершенствоваться, чтобы его максимально упростить и сделать удобным для пользователей.
Кроме того, он рассказал, что приложение набирает популярность и к разработке присоединяются программисты-добровольцы. Благодаря этому в нем уже есть греческий и латышский языки. А также вскоре появится функция возврата к страницам, которые ранее были оцифрованы.
Илья Оводов напомнил, что программа бесплатная и любой желающий может ее протестировать и использовать для собственных нужд.
Важность разработки данного решения отметил Президент России Владимир Путин на форуме «Сильные идеи для нового времени» и выразил готовность оказать поддержку внедрению программы.
Также проект поддержали и партнеры конкурса цифровых решений АСИ: компания «Яндекс.Облако» выделила грант на вычислительные мощности и ментора по созданию мобильной версии, а компания «Мегафон» предоставила денежный грант.
Подводя итоги, участники отметили позитивные изменения в жизни слепых и слабовидящих людей, которые удалось достичь благодаря данному решению, а также выразили надежду на дальнейшее совершенствование и развитие проекта.
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