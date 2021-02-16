Москва, , 11:19 — REGNUM Президент России Владимир Путин выразил свои соболезнования родным и близким чемпиона Олимпийских игр (ОИ) по тяжелой атлетике 1960 года Юрия Власова, скончавшегося 13 февраля на 86-м году жизни. Текст телеграммы соответствующего содержания 16 февраля обнародован на сайте Кремля.

«Юрий Власов был прославленным спортсменом, олимпийским чемпионом, сильным, волевым, целеустремлённым человеком», — говорится в сообщении.

Кроме того, российский лидер подчеркнул, что исключительное трудолюбие и самоотдача позволили спортсмену блестящим образом реализовать свой незаурядный потенциал, и вписать «яркие, поистине легендарные страницы» в историю, как отечественной, так и мировой тяжёлой атлетики, а также «многое сделать на общественном поприще».

«Светлая, добрая память о Юрии Петровиче Власове навсегда сохранится в сердцах близких, друзей и коллег», — заключается в телеграмме.

Отметим, Юрий Власов скончался 13 февраля в Москве в возрасте 85 лет. Помимо золотой награды ОИ 1960 года он также является серебряном призером Игр 1964 года, четырехкратным победителем чемпионатов мира и шесть раз — победителем первенства Европы. Также тяжелоатлет установил 31 мировой рекорд, включая пять в троеборье, и 41 рекорд СССР.