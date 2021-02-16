Москва, , 11:12 — REGNUM За сутки в России от коронавирусной инфекции скончались 459 человек. Об этом 16 февраля сообщили в оперативном штабе Москвы.

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"Зафиксировано 459 летальных исходов», — рассказали в штабе. Это на 65 человек больше, чем накануне, когда скончались 394 пациента.

Всего в России за время пандемии от коронавирусной инфекции скончались 80 979 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки в России выявили 13 233 случая заражения коронавирусом.