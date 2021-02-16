Москва, , 11:16 — REGNUM Суд отложил на 17 февраля оглашение приговора по делу экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, передаёт корреспондент ИА REGNUM из Замоскворецкого районного суда столицы, где рассматривался данный процесс.

Ишаева обвиняют в растрате в период его пребывания на посту вице-президента ПАО «Роснефть». По версии следствия, с 2014 по 2019 год он обеспечил заключение договоров по завышенной цене с подконтрольной ему фирмой об аренде офисного помещения, которое использовалось в качестве представительства этой госкомпании в Хабаровском крае.

При этом директором отделения был второй фигурант дела Геннадий Кондратов, который во время заседания суда 8 декабря признал свою вину в растрате. В то же время Ишаев признавать себя виновным отказался.

Ранее, во время прений сторон, обвинение запросило для Ишаева семь лет колонии общего режима и штраф 900 тыс. рублей, а для Кондратова — четыре года и штраф в полмиллиона рублей.

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