Москва, , 11:06 — REGNUM Прокурор просит признать блогера Алексея Навального виновным в клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко.

Сегодня, 16 февраля, в Бабушкинском суде Москвы продолжается рассмотрение уголовного дела о клевете. Заседание началось в 10:00 мск. Наказание для Навального прокурор запросит позже.

Как сообщало ИА REGNUM, участник Великой Отечественной войны Игнат Артёменко отказался участвовать в судебном процессе над Алексеем Навальным из-за оскорблений блогера в свой адрес.

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