Бурос, , 11:07 — REGNUM На прошлой неделе медицинскому персоналу в Буросе (лен Вестра-Гёталанд) было предложено привиться от COVID-19 вакциной производства компании AstraZeneca. Однако мало кто из медиков согласился использовать для себя данный препарат. Об этом сообщила местная газета Borås Tidning.

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"До нас дошла информация о том, что некоторые не хотят принимать вакцину AstraZeneca. Очень жаль, что во время пандемии кто-то хочет иметь возможность перебирать вакцины», — заявила в интервью журналистам издания Камилла Янссон, отвечающая за вакцинацию жителей региона.

Напомним, что 12 февраля лены Сёдерманланд и Евлеборг объявили о приостановке вакцинации медицинского персонала вакциной от COVID-19 производства AstraZeneca. Причиной данного решения местных властей послужили жалобы медработников на побочные эффекты препарата.

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