Москва, , 11:03 — REGNUM По делу о покушении на руководителя центра по борьбе с экстремизмом МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева арестованы заочно еще двое подозреваемых. Им предъявлено обвинение в теракте, повлекшем смерть человека, организации террористического сообщества или участии в нем и незаконном хранении оружия. Кроме того, фигуранты дела объявлены в международный розыск.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия о заочном аресте Белхороева Мусы и Дудурханова Мухарбека», — пишет ТАСС по итогам заседания Басманного суда Москвы.

Как сообщало ИА REGNUM, покушение на главу центра «Э» МВД Ингушетии Эльджаркиева было совершено дважды. В январе его автомобиль обстреляли, при этом пострадали несколько человек, но не получил травм сам главный борец с экстремизмом. Преступники довели свой умысел до конца уже в ноябре того же года. Они расстреляли Эльджаркиева и его брата в Москве.

После убийства был объявлен в международный розыск и заочно арестован подозреваемый в совершении преступления Курейш Картоев.

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