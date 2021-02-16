Стокгольм, , 11:06 — REGNUM Администрация лена Стокгольм вынуждена продлить вакцинацию всех взрослых жителей региона до середины июля. Первоначально предполагалось, что иммунизация граждан старше 18 завершится к концу июня. Об этом сообщила газета Dagens Nyheter.

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«Поскольку у нас были задержки с поставками вакцины, мы ожидаем, что процесс завершиться только к середине июля», — заявила советник по развитию медицины Дезире Петрус.

По данным журналистов Dagens Nyheter, кампания по иммунизации населения в Стокгольме продвигается крайне низкими темпами.

Так, только 2,65% жителей столицы Швеции получили свою первую дозу вакцины от COVID-19, в то время как в остальных двадцати ленах данный показатель колеблется в пределах 5%.