Москва, 16 февраля 2021, 11:01 — REGNUM Завершился прием заявок на «Конкурс политологов» — за месяц поступило 8 111 заявок на участие от специалистов из всех регионов России. Организатором Конкурса выступает АНО «Экспертный институт социальных исследований» (АНО ЭИСИ) при поддержке АНО «Россия — страна возможностей».
Более 8 тысяч заявок за месяц регистрации - это отличный результат для такого узкоспециализированного конкурса, считает член Экспертного совета «Конкурса политологов», генеральный директор АНО «Россия - страна возможностей» Алексей Комиссаров.
Наставник Конкурса и руководитель Экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов подчеркнул не только географическое разнообразие участников проекта: «При ознакомлении с анкетами участников мы увидели, что опыт конкурсантов очень отличается: в проекте участвуют как политологи с обширным багажом опыта и реализованных кампаний, так и те, кто не так давно начал свой профессиональный путь в этой области. Впереди — дистанционный этап отбора, и я уверен, что все, кто примет в нем участие, получат ценную обратную связь от экспертов для дальнейшего профессионального развития».
Он также отметил, что менеджеров на проект зарегистрировалось больше, чем аналитиков: «Согласно статистике регистраций, 63,6% участников выбрали область экспертизы «Политические менеджеры», а 36,4% — «Политические аналитики». По условиям Конкурса, участникам, которые работают в обеих областях, предлагалось выбрать ту, в которой они наиболее сильны и могут быть наиболее полезны. Поэтому есть основания полагать, что среди конкурсантов достаточно тех, кто обладает компетенциями как в политической аналитике, так и в менеджменте».
Член Экспертного совета проекта, управляющий партнер «ЭКОПСИ Консалтинг» Павел Безручко напомнил: всем, кто зарегистрировался на конкурс, необходимо выполнить задания первого этапа.
По словам Павла Безручко, на дистанционном этапе отбора участников ждет комплексный тест оценки потенциала.
Детали прохождения можно будет узнать из правил участия в дистанционном этапе, которые станут доступны в личных кабинетах участников уже 17 февраля.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Конкурс политологов» стартовал 12 января. Принять участие в нем могли граждане Российской Федерации в возрасте от 18 лет, имеющие опыт работы в соответствии с выбранной областью экспертизы. На всех этапах проекта его участники будут оцениваться на предмет обладания общими для двух треков компетенциями и специализированными навыками.
Победители конкурса получат персонального наставника и право на участие в образовательной программе и стажировке.