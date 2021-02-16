Москва, , 11:01 — REGNUM Завершился прием заявок на «Конкурс политологов» — за месяц поступило 8 111 заявок на участие от специалистов из всех регионов России. Организатором Конкурса выступает АНО «Экспертный институт социальных исследований» (АНО ЭИСИ) при поддержке АНО «Россия — страна возможностей».

Более 8 тысяч заявок за месяц регистрации - это отличный результат для такого узкоспециализированного конкурса, считает член Экспертного совета «Конкурса политологов», генеральный директор АНО «Россия - страна возможностей» Алексей Комиссаров.

«Участники представляют все 85 регионов России, при этом лидерами по регистрации стали Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Больше всего заявок поступило от участников из Центрального федерального округа (40%), на втором месте Приволжский (14,7%), а на третьем — Северо-Западный (13,1%). Значительная часть конкурсантов (43,4%) — в возрасте от 30 до 40 лет, участники до 30 лет составляют 30,1%, а старше 40 лет - 26,5%. Самому молодому участнику проекта недавно исполнилось 18 лет, а самому опытному - 80. При этом мужчин в конкурсе значительно больше, чем женщин - они составляют 78,4% и 21,6% соответственно», - прокомментировал итоги регистрации руководитель президентской платформы «Россия - страна возможностей».

Наставник Конкурса и руководитель Экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов подчеркнул не только географическое разнообразие участников проекта: «При ознакомлении с анкетами участников мы увидели, что опыт конкурсантов очень отличается: в проекте участвуют как политологи с обширным багажом опыта и реализованных кампаний, так и те, кто не так давно начал свой профессиональный путь в этой области. Впереди — дистанционный этап отбора, и я уверен, что все, кто примет в нем участие, получат ценную обратную связь от экспертов для дальнейшего профессионального развития».

Он также отметил, что менеджеров на проект зарегистрировалось больше, чем аналитиков: «Согласно статистике регистраций, 63,6% участников выбрали область экспертизы «Политические менеджеры», а 36,4% — «Политические аналитики». По условиям Конкурса, участникам, которые работают в обеих областях, предлагалось выбрать ту, в которой они наиболее сильны и могут быть наиболее полезны. Поэтому есть основания полагать, что среди конкурсантов достаточно тех, кто обладает компетенциями как в политической аналитике, так и в менеджменте».

Член Экспертного совета проекта, управляющий партнер «ЭКОПСИ Консалтинг» Павел Безручко напомнил: всем, кто зарегистрировался на конкурс, необходимо выполнить задания первого этапа.

«Всего таких заданий три. Во-первых, надо выбрать область экспертизы - «Политические менеджеры» или «Политические аналитики». Во-вторых, записать и загрузить в личный кабинет видеоинтервью с ответами на вопросы о себе и своих профессиональных знаниях и умениях. И в-третьих, подготовить и так же загрузить в систему презентацию о проекте, который демонстрирует профессиональные достижения конкурсанта», — уточнил эксперт.

По словам Павла Безручко, на дистанционном этапе отбора участников ждет комплексный тест оценки потенциала.

«Это тестирование пройдет в онлайн-формате. У конкурсантов будет возможность пройти демонстрационную версию и после этого перейти к основному тесту, результаты которого уже будут оцениваться», - рассказал он.

Детали прохождения можно будет узнать из правил участия в дистанционном этапе, которые станут доступны в личных кабинетах участников уже 17 февраля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Конкурс политологов» стартовал 12 января. Принять участие в нем могли граждане Российской Федерации в возрасте от 18 лет, имеющие опыт работы в соответствии с выбранной областью экспертизы. На всех этапах проекта его участники будут оцениваться на предмет обладания общими для двух треков компетенциями и специализированными навыками.

Победители конкурса получат персонального наставника и право на участие в образовательной программе и стажировке.