Ижевск, , 11:01 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 16 февраля выявили 94 новых случая заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 96 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 27 195 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

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В числе новых носителей коронавируса — восемь детей в возрасте до 14 лет и 18 человек старше 65 лет.

За последние сутки выписаны 98 человек, всего в республике выздоровели с начала пандемии 23 808 человек. 358 жителей Удмуртии скончались от последствий заражения коронавирусом. За минувшие сутки скончался один житель республики, накануне летальных случаев среди пациентов с коронавирусом не регистрировалось.

За вычетом всех выздоровевших и умерших активными носителями коронавируса в регионе в настоящее время являются 3029 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Удмуртии действует рекомендательный масочный режим, но только для тех жителей республики, у кого есть антитела к коронавирусу, заявил ранее глава региона Александр Бречалов. При отсутствии антител маску обязательно нужно носить.

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