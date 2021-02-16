Кейптаун, , 11:11 — REGNUM Производителем российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» подана заявка на регистрацию препарата в Южно-Африканской Республике. Об этом 16 февраля сообщает минздрав ЮАР.

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"Соответствующая документация получена Южноафриканским управлением по регулированию медицинских средств (SAHPRA)», — приводит сообщение южноафриканского ведомства местный телеканал ENCA.

Также указывается, что минздрав ЮАР ведет постоянное взаимодействие с производителями российского препарата.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что власти ЮАР попросили Институт сыворотки Индии забрать миллион доз вакцины от COVID-19, которую разработала британо-шведская компания AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом.