Тюмень, , 11:00 — REGNUM В Югре за сутки обнаружили 135 новых случая заражений коронавирусом. Об этом 16 февраля сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 144 случая.

На 16 февраля основные очаги заражения зафиксированы в 18 муниципалитетах: Сургут — 31 случай; Нягань — 13; Кондинский район — 11; Ханты-Мансийск — 10; Покачи и Ханты-Мансийский район — по 9.

С начала пандемии на 16 февраля в Югре зафиксирован 49 960 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 47 507 человек, скончались 712 пациентов с COVID-19 (на пять человек больше, чем днём ранее).