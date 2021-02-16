Кишинёв, , 11:02 — REGNUM Власти Молдавии продлили чрезвычайное положение (ЧП) в области здравоохранения и ввели ряд новых карантинных ограничений. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

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Сообщается, что действие режима ЧП продлено до 15 апреля. Такую рекомендацию дали члены Национальной чрезвычайной комиссии по общественному здоровью (НЧКОЗ), так как посчитали, что эпидемиологическая ситуация в стране остается неблагоприятной. Кроме того, с 17 февраля вводятся новые ограничения для профилактики пандемии.

По данным пресс-службы, торговым центрам будет запрещено открываться в выходные дни. На вещевых рынках разрешено торговать только по вторникам, четвергам и субботам. Запрещена деятельность ночных развлекательных учреждений и кинотеатров. На поминках будет действовать новое ограничение, с 17 февраля на них разрешается собираться не более, чем 20 участникам (сейчас — не более 50). В общественном транспорте будет запрещено занимать более 50% пассажирских мест.

Стоит отметить, что, согласно данным на 15 февраля, в Молдавии выявили 170 549 случаев заражения коронавирусом. Из них 363 — за последние сутки.

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