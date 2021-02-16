Хельсинки, , 10:47 — REGNUM За 2020 год финская компания Remedy смогла заработать вдвое больше средств, чем в 2019 году. При этом за прошедший год разработчики не выпустили ни одной новой игры, сообщило издание Kotaku 15 февраля.

За 2020 год Remedy заработала около €13,2 млн. Для сравнения, в 2019 году этот показатель составлял €6,5 млн.

Как оказалось, в росте прибыли компании помогли продажи игры Control (её релиз состоялся в 2019 году). Сначала её выпустили в Steam, а позже на Nintendo Switch и консолях нового поколения PS5 и Xbox Series X/S.

Напомним, Control — это экшен-игра о приключениях сотрудницы фантастического Федерального Бюро Контроля. Она была высоко оценена как геймерами, так и критиками.

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