Оренбург, , 10:46 — REGNUM Жительница Оренбурга дошла до Верховного суда, отстаивая право на работу. Горожанка хотела устроиться в компанию юристом, но получила отказ, сообщает «Эхо Москвы в Оренбурге».

Оренбурженка откликнулась на объявление о вакансии юриста. Однако фирма ответила, что на этой должности ей нужен мужчина. После искового заявления о признаках дискриминации работодатель поменял вакансию на ресурсе по поиску персонала и указал новую компетенцию, которой ранее не было.

Жительница Оренбурга получила отказ в удовлетворении иска в судебных инстанциях и обратилась в Верховный суд.