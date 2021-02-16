Уфа, , 10:45 — REGNUM 154 случая заражения коронавирусом выявили за сутки в Башкирии. Об этом 16 февраля сообщает пресс-служба администрации главы региона.

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Сообщается, что всего в республике было выявлено 26 841 случаев заражения этой инфекцией. При этом справились с ней 21 006 человек, в том числе 253 человека победили инфекцию за минувшие 24 часа.

Отмечается, что в больницах региона продолжают лечение 222 пациента, а на дому лечатся 5379 человек. За минувшие сутки в Башкирии была констатирована смерть двух пациентов с COVID-19. Всего в республике скончались 234 таких пациентов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 15 февраля в регионе за сутки выявили 155 случаев заражения коронавирусом.

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