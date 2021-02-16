Сеул, , 10:47 — REGNUM В Южной Корее на границе с КНДР задержали перебежчика. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Объединённого комитета начальников штабов Южной Кореи.

По их словам, камеры видеонаблюдения засекли мужчину, бредущего в южном направлении от военного контроль-пропускного пункта, расположенного в запретной зоне к северу от гражданской контрольной линии на восточном побережье страны, около 04:20 утра по местному времени.

Поиски перебежчика продолжались около трёх часов, в 07:20 по местному времени северокореец был взят под стражу.

В настоящее время представители спецслужб выясняют каким образом гражданин КНДР пересёк границу и был ли его побег преднамеренным.

В месте с тем, на контроль-пропускном пункте начата внеплановая проверка общей системы наблюдения за ситуацией на границе.

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