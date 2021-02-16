Казань, , 11:18 — REGNUM Духовное управление мусульман Татарии считает, что вакцинация от коронавируса допустима для населения, в том числе мусульман, сообщает об этом пресс-служба ДУМ РТ.

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«Данное заключение выведено на основании Куръана и Сунны, многократно заявляющих о ценности человеческой жизни и необходимости ее сохранения как великого дара (аманата) Всевышнего, а также на основании принципов и правил шариата, одним из которых является: «Обстоятельства крайней необходимости дозволяют запретное», — говорится в сообщении. Независимо от состава прививки, вакцинация во время эпидемии разрешается с целью спасения жизни мусульман.

Для того, чтобы принять решение о вакцинации необходимо проконсультироваться с медицинскими специалистами, рекомендует ДУМ РТ.

ИА REGNUM ранее сообщало, Духовное управление мусульман Татарии обратилось к производителям российских вакцин от коронавируса с просьбой раскрыть состав препаратов, чтобы проверить их на халяльность.

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