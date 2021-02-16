Екатеринбург, , 10:42 — REGNUM Возбуждено уголовное дело по факту избиения сотрудника транспортной полиции в самолёте, стоявшего в аэропорту «Кольцово» (Екатеринбург). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте СК РФ.

По версии следствия, 43-летний гражданин находился на борту самолёта в состоянии алкогольного опьянения. В ответ на требования представителей транспортной полиции мужчина ударил по лицу одного их них.

Сотрудники транспортной полиции, очевидцы и представители авиакомпании уже допрошены, назначена судмедэкспертиза.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге возбудили уголовное дело после нападения женщины-юриста на полицейского.

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