Стокгольм, , 10:33 — REGNUM За почти две недели с релиза симулятора выживания Valheim в раннем доступе Steam игра продалась тиражом в два миллиона экземпляров (электронные копии). Об этом 15 февраля сообщило издание Eurogamer.

В Valheim игрокам (на одном сервере может находиться от 1 до 10 человек) нужно выживать в мире, вдохновлённом скандинавской мифологией. Главная задача для победы — добраться до Асгарда, минуя фантастических чудовищ и различные опасности дикой природы.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, эксперты считают, что Valheim может стать «главным вирусным хитом» сервиса Steam. Сейчас она является третьей по популярности игрой платформы (после Dota 2 и CS: GO).

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