Москва, , 10:33 — REGNUM На сегодняшний день ситуация с заболеваемостью гриппом и ОРВИ в столице России спокойная. Об этом 16 февраля сообщается на сайте Роспотребнадзора по Москве.

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»Эпидемиологическая ситуация по гриппу и острым респираторным вирусным инфекциям (ОРВИ) в Москве на 7 неделе 2021 года, с 08 по 14 февраля, спокойная, соответствует сезону года», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в настоящее время показатели заболеваемости в сравнении с эпидемическими пороговыми уровнями ниже среди совокупного столичного населения на 57,4%.

Кроме того, уточняется, что в пейзаже циркулирующих вирусов выявлены вирусы не гриппозной этиологии, включая риновирусы — 40,0%, РС-вирусы — 10,0% и другие вирусы не гриппозной этиологии — 57,1%.

«В связи с подготовкой к эпидсезону по гриппу и ОРВИ 2020/2021гг. за счёт всех источников финансирования привито более 7 млн. 417,1 тыс. человек, из них 1 млн. 264,850 тыс. детей, что составляет 59,1% от всего населения города», — отмечается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что превышение недельных порогов заболеваемости ОРВИ зафиксировано в 12 российских регионах.