Стерлитамак, Башкирия, , 10:39 — REGNUM Экс-руководителя следственного отдела по г. Стерлитамак осудили за мошенничество в Башкирии. Об этом 16 февраля сообщает пресс-служба Стерлитамакского городского суда.

В суде было установлено, что в 2007 году обвиняемый заключил с администрацией г. Стерлитамак договор социального найма служебного помещения на период службы в должности главы следственного отдела по г. Стерлитамаку. В то время у обвиняемого была в собственности квартира, которую он продал в 2008 году. Затем фигурант уголовного дела обратился в администрацию г. Стерлитамак с заявлением о снятии статуса служебного жилого помещения с квартиры и заключении с ним договора социального найма, хотя знал, что не нуждается в улучшении жилищных условий.

В суде было установлено, что обвиняемый умолчал о факте намеренного ухудшения своих жилищных условий и незаконно получил право нанимателя по договору социального найма на трехкомнатную квартиру, заключив договор социального найма жилого помещения лишь в отношении себя в качестве нанимателя, без членов своей семьи.

Свою вину подсудимый не признал. В результате суд приговорил фигуранта уголовного дела к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на три года и штрафу в 300 тысяч рублей.

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