Оттава, , 10:26 — REGNUM Сегодня, 16 февраля, в игре Assassin's Creed Valhalla появится новый режим под названием «Речные набеги». Об этом сообщило издание Eurogamer.

В новом режиме, рассчитанном на многократное прохождение, геймеры отправятся в ранее неисследованные уголки Англии. Помимо этого, разработчики добавили в проект новые способности для главного героя Эйвора.

Напомним, Valhalla — это последняя часть популярной игровой франшизы Assassin's Creed. Она вышла осенью 2020 года и получила высокие оценки от геймеров и критиков.

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