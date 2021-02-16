Варшава, , 10:26 — REGNUM У населения Польши «уже почти выработался коллективный иммунитет от коронавируса». Об этом заявил 16 февраля польский врач-терапевт Павел Басюкевич в интервью для Polskie Radio 24.

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»Официальная статистика показывает, что в Польше SARS-CoV-2 был выявлен у 2,1 миллионов жителей Польши. Но неофициально эта цифра может достигать все 15 миллионов человек, потому что очень многие переносят этот вирус бессимптомно, многие переносят легко, как обычную простуду, и не обращаются к врачам. Поэтому мы наверняка почти достигли коллективного иммунитета», — заявил Басюкевич.

Врач также обратил внимание, что на вышеуказанный фактор накладывается и массовая вакцинация, которая проходит в стране, что также должно повысить шансы на коллективный иммунитет населения.

Кроме того, Басюкевич заявил, что «повторные заражения встречаются крайне редко».

«Неправда, что стоит одинаково опасаться перенесших и не перенесших коронавирус. Люди, которые уже перенесли вирус, не будут его распространять. Они не представляют почти никакой угрозы для окружающих», — отметил врач.