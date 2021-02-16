Горно-Алтайск, , 10:25 — REGNUM В Республике Алтай за минувшие сутки зарегистрировано 15 новых случаев заражения коронавирусом. В числе заразившихся трое детей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

«Коронавирус подтвердился у восьми жителей Горно-Алтайска, у четырёх жителей Майминского района, у двух жителей Чойского района и у одного жителя Турочакского района», — отметили в штабе.

Таким образом, общее число выявленных случаев заражения за весь период пандемии в республике достигло 15 954. К настоящему времени 15 410 человек выписаны из больниц с выздоровлением. В стационарах на лечении остаются 207 пациентов с коронавирусом.

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