Москва, , 10:21 — REGNUM Ночь на 16 февраля стала в столице России наиболее холодной с начала текущего месяца. Об этом 16 февраля сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

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«Прошедшая ночь стала самой холодной с начала февраля — температура опустилась до минус 22,2 градуса в Москве, а в Новой Москве минус 31,8 было в Михайловском», — приводит его слова РИА Новости.

Вместе с тем, синоптик подчеркнул, что минувшая ночь стала наиболее холодной именно с начала февраля, а не с начала года. Наиболее холодной ночью в Москве остаётся 18 января, когда было — 23,6 °C.

При этом он отметил, что до этого самой холодной ночью феврале была ночь на 8 февраля, когда столбики термометров упали до — 19,3 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что в столице России 16 февраля ожидается облачная погода, вечером — слабая метель.

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