Кейптаун, , 10:14 — REGNUM Власти ЮАР попросили Институт сыворотки Индии забрать миллион доз вакцины от COVID-19, которую разработала британо-шведская компания AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом. Об этом 16 февраля сообщает The Economic Times со ссылкой на чиновников.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: новые штаммы и новые угрозы — все новости»

Уточняется, что власти страны приняли такое решение после того, как ученые сообщили, что препарат AstraZeneca имеет невысокую эффективность для борьбы с местным штаммом SARS-CoV-2.

При этом партия вакцины компании AstraZeneca пришла в ЮАР в начале февраля. Также известно, что Институт сыворотки Индии является партнером AstraZeneca по поставкам вакцин в страны с низким и средним уровнем доходов.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 февраля правительством ЮАР приняло решение отложить начало вакцинации населения от COVID-19 препаратом, разработанным компанией AstraZeneca.