Оренбург, , 10:11 — REGNUM В Оренбурге задержан иностранец, которого обвиняют в покушении на сбыт наркотических веществ. В отношении 21-летнего гражданина избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Оренбургской области.

Пор данным ведомства, задержание иностранца происходило при силовой поддержке отряда «ГРОМ» областного УМВД. У молодого человека обнаружили большое количество смеси запрещенного вещества. Экспертиза показала, что в изъятом средстве содержится несколько препаратов, в том числе и героин. Общая масса вещества составила более 215 граммов.

Иностранец прибыл в столицу Оренбуржья в конце января 2021 года с целью заработать денежные средства. По факту покушения на сбыт запрещенного вещества в особо крупном размере возбуждено уголовное дело. Его фигуранту грозит до 20 лет лишения свободы.

Стоит отметить, в феврале полиция информирует уже о втором случае, когда иностранцы в Оренбурге пытаются сбыть наркотики. Ранее арестован мужчина, у которого изъяли 800 граммов героина.

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