Киев, , 10:12 — REGNUM За минувшие сутки на Украине выявили 3143 случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Украины.

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Согласно опубликованным данным, за сутки на Украине госпитализировали 915 человек с COVID-19, при этом зафиксировано 150 летальных случаев, вызванных последствиями заболевания.

Наибольшее количество новых случаев заражения зафиксировано в Ивано-Франковской и Черновицкой областях — 621 и 343.

Всего за время пандемии на Украине выявили 1 млн 276 618 случаев заражения коронавирусом, из них 24 542 случая завершились гибелью пациента.

Напомним, сутками ранее количество выявленных случаев заражения составило 2332.

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Как сообщало ИА REGNUM, глава Национальной медицинской палаты Украины Сергей Кравченко предположил, что массовая вакцинация от COVID-19 на Украине начнётся не ранее 2022 года.

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