Петрозаводск, , 10:34 — REGNUM В Республике Карелия за последние сутки коронавирус выявили у 165 жителей, что на два человека больше, чем днем ранее, и зарегистрировали еще три летальных исхода от COVID-19. Об этом 16 февраля сообщили в региональном оперативном штабе.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: режим смягчается? — все новости»

Из числа новых инфицированных признаки заболевания есть у 155 человек, из них 30 имеют симптомы средней тяжести, один находится в тяжелом состоянии. Вместе с тем по выздоровлению за сутки выписаны 197 человек из числа ранее заболевших.

«Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии — 6333,1 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 2784,4 случая, по Северо-Западу — 4907,9», — отметили тревожную статистику в оперштабе.

За истекшие сутки в Карелии подтверждены еще три летальных исхода от COVID-19: в Больнице скорой медицинской помощи скончалась жительница Петрозаводска, 1937 года рождения, в Госпитале для ветеранов войн скончались жительница поселка Найстенъярви, 1955 года рождения, и жительница Олонца, 1975 года рождения.

«Все три пациентки имели сопутствующие хронические заболевания», — отметили в оперштабе.

Всего с начала пандемии в Карелии выявлено 39 217 зараженных, в том числе 3684 ребенка. Из них 34 607 человек выздоровели. Скончались от COVID-19 в регионе 274 жителя.

Отметим, что, помимо инфицированных коронавирусом, в регионе с начала пандемии регистрируется большое число заболевших внебольничной пневмонией. Только за 14 февраля в регионе было госпитализировано с таким диагнозом 26 человек. А начиная с 1 апреля с внебольничной пневмонией госпитализированы 4869 пациентов, 116 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

«За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано», — отметили в оперштабе.

Читайте ранее в этом сюжете: В Карелии ещё у 163 жителей выявили коронавирус