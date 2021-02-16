Калуга, , 10:45 — REGNUM В Калужской области продолжается массовая вакцинация населения от COVID-19. Привиты 24 тысячи 865 жителей региона, сообщает 16 февраля корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на региональное министерство здравоохранения.

Вакцинация от коронавируса. Фото министерства здравоохранения Калужской области

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Охват вакцинацией составляет 2 тыс. 481,5 на сто тысяч населения. В Калуге привиты 11 тысяч 11 человек, в Обнинске — 3 тыс. 105, в районах области — 10 тыс. 749 человек. В регион поступило 36 тыс. 912 доз вакцины «Спутник V». В ближайшее время будет поставлено еще 6 тыс. 200 доз препарата. К его приёмке подготовлено морозильное оборудование.

Областному министерству здравоохранения поручено активно информировать население о записи на прививку через единый портал Госуслуг.

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