Уфа, , 10:04 — REGNUM Прокуратура потребовала запретить деятельность частного пансионата для престарелых граждан в Башкирии. Об этом 16 февраля сообщает пресс-служба республиканского надзорного ведомства.

Сообщается, что в ходе проверки соблюдения противопожарного законодательства в частном пансионате для престарелых граждан и инвалидов в с. Зубово сотрудники прокуратуры установили, что его помещения не соответствуют требованиям пожарной безопасности. Также было установлено, что пансионат был организован жителем Уфы в его двухэтажном жилом доме.

По данному факту было возбуждено административное дело по признакам нарушения требований пожарной безопасности. В результате виновное лицо было оштрафовано на 20 тысяч рублей.

Помимо этого, прокуратура потребовала через суд запретить работу данного заведения. Суд наложил запрет на эксплуатацию здания до принятия окончательного решения.

Отмечается, что в настоящее время собственник начал устранять нарушения, постояльцы данного заведения были доставлены в безопасные места.

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