Москва, , 10:20 — REGNUM После 35 лет у людей могут начаться проблемы с позвоночником, суставами и сухожилиями, так как они имеют определенный «срок службы». Об этом заслуженный врач России, мануальный терапевт Андрей Кабычкин рассказал 16 февраля в интервью радио Sputnik.

«Гарантийный срок» наших сухожилий, хрящей, суставов и позвоночника — это 35−45 лет. У разных людей срок отличается», — сказал Кабычкин.

Примерно в этом возрасте возникают проблемы с позвоночником и суставами, это связано с физиологией человека. В организме снижается кровообращение, нарушаются обменные процессы, накапливаются различные интоксикации.

Правильное распределение нагрузки на позвоночник в течение дня поможет продлить беспроблемный период. Статическая нагрузка на позвоночник выше, когда человек стоит. Но и в положении сидя важно правильное положение тела за рабочим столом.

Кабычкин порекомендовал во время работы периодически менять позу, делать через каждые 40 минут небольшие паузы и выполнять гимнастику или специальные упражнения хотя бы несколько минут.

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