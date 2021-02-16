Оренбург, , 09:59 — REGNUM В Оренбургской области отмечена рекордно низкая младенческая смертность, сообщает региональный минздрав.

В ведомстве подчеркнули, что достижение исторического минимума показателей младенческой и материнской смертности стало главным достижением оренбургской службы родовспоможения в 2020 году.

Младенческая смертность за три года снизилась на 50% — с 7,6 до 3,6 промилле, детская — (с рождения до 17 лет) на 47%. Младенческая смертность в регионе на 20% ниже, чем по РФ (4,5 промилле) и на 16,3 — чем по ПФО (4,3 промилле). Впервые в 2019 и 2020 годах не было случаев материнской смертности от акушерских причин в Оренбургской области.

Напомним, ранее Росстат опубликовал данные, согласно которым в регионе рекордно упала рождаемость.

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