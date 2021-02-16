Кызыл, , 09:56 — REGNUM Пожароопасный сезон 2021 года на территории Тувы может начаться раньше обычного. По словам главы республики Шолбана Кара-оола, это связано с ожидающимся в апреле-мае превышением среднегодовых температур на 1−2 градуса, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Из-за малоснежной зимы риски лесных пожаров высоки, влажность уйдет быстро, к тому же на протяжении последних трех лет наблюдается высокий травостой. Нужна мобилизация всех ресурсов», — отметил он.

Между тем в региональном минприроды сообщили о готовности лесопожарной техники на 95,3%. Всего к тушению лесных пожаров планируется привлечь более трёхсот человек и 153 единицы техники.

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