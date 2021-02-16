Грозный, , 09:55 — REGNUM В Чечне получили материальную помощь семьи погибших сотрудников правоохранительных органов. Поддержка была оказана по решению президента Регионального общественного фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова Аймани Кадыровой.

О масштабной благотворительной акции сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава республики Рамзан Кадыров. По его словам, она была приурочена к наступлению месяца Раджаб.

По 20 тыс. рублей получили 1139 семей погибших сотрудников городских и районных отделов полиции и подразделений наркоконтроля МВД по ЧР, а также 580 семей погибших сотрудников МВД.⠀Как отметил Кадыров. Такая забота о «семьях братьев, отдавших самое ценное, что у них было — свои жизни, ради чеченского народа и родного Отечества» будет проявляться и в дальнейшем.

«Мы и дальше будем делать всё от нас зависящее, чтобы члены их семей жили в достойных условиях, развивались, учились, получали образование в вузах, а также были трудоустроены», — написал чеченский лидер.